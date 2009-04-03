Васюник обговорив із мерами Львова та Харкова підготовку міст до ЧЄ-12

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК обговорив з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ і мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ підготовку міст до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем‘єра, у заході також брали участь президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС і директор Координаційного бюро з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року Ілля ШЕВЛЯК.

Мери доповіли віце-прем‘єру і президенту ФФУ про стан підготовки спортивних арен, інфраструктури розміщення, будівництва та реконструкції аеропортів і доріг. Особливу увагу учасники нарад звернули на пошук шляхів подолання існуючих ризиків у підготовці двох міст до Європершості.

У прес-службі І.ВАСЮНИКА також нагадали, що 8 травня цього року УЄФА визначиться щодо тих українських міст, у яких відбуватимуться матчі Євро-2012.

Довідка. Матчі Євро-2012 в Україні прийматимуть чотири міста, однак претендентів є шість – Київ, Харків, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ і Одеса.