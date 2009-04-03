ФК Металург підписав контракт з румунським нападаючим

Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) підписав контракт з 28-річним румунським нападаючим Чипріаном ТАНАСОЮ.

Як повідомив керівник прес-служби «Металурга» Олексій КЛИКОВ з посиланням на спортивного директора клубу Вардана ІСРАЕЛЯНА, румунський форвард перейшов в донецьку команду на правах вільного агента. «В офісі Прем`єр-ліги України вже оформлені відповідні документи і ТАНАСА офіційно став гравцем нашої команди», - сказав В.ІСРАЕЛЯН.

У прес-службі уточнили, що Ч.ТАНАСА раніше виступав за румунські клуби «Арджеш», «Університатя» і «Політехніка». Провів 198 ігор, забив 43 м`ячі.