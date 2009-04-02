У Донецьку вирішується доля нового аеровокзалу

Влада Донецька може відмовитися від проекту будівництва нового аеропорту до Євро-2012 і розраховують модернізувати старий. Якщо не знайдеться інвестор на будівництво нового аеровокзалу, донецька влада планує будівництво тимчасових терміналів, які швидко зводяться, в міжнародному аеропорту “Донецьк” для прийому уболівальників на час Євро-2012, повідомляє korrespondent.netз посиланням на прес-службу Донецької обласної ради.

У Донецьку вдруге оголошено конкурс на право оренди структурного підрозділу комплексу Аеропорту комунального підприємства Міжнародний аеропорт Донецьк, підбиття підсумків якого відбудеться 24 квітня.

Одна з головних умов конкурсу - інвестор повинен буде за власні кошти побудувати на території підприємства новий аеровокзал.

Переможець тендеру повинен буде взяти на себе зобов`язання збільшити пропускну спроможність аеровокзалу до 1,5 тисяч пасажирів на годину до 2012 року. Сьогодні аеропорт може приймати на внутрішніх рейсах до 200 чоловік на годину, на міжнародних - до 300.

Першого разу конкурс оголошувався влітку 2008 року, проте на нього не було подано жодної заявки.

За словами голови комісії з проведення конкурсу, заступника голови Донецької облради Ігоря Коваля, комісія сподівається на оптимістичний результат, який дозволить підготувати аеропорт до прийому уболівальників Євро-2012.

"Тобто, якщо у нас найближчим часом не знайдеться інвестор, ми все одно вирішуватимемо питання про будівництво терміналів, які швидко зводяться, таких як в Египті в Шарм-Ель-Шейху, тільки вони будуть адаптовані до наших кліматичних умов", - розповів І.Коваль.

Донецьк є одним з лідерів підготовки до Євро-2012. У місті вже майже готовий новий суперсучасний стадіон Донбас-Арена, відкриття якого призначене на другу половину 2009-го року.