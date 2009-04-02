Держказначейство: стабілізаційний фонд України має 5,5 млрд. грн.

У Стабілізаційному фонді України на сьогоднішній день сконцентровано 5,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомила голова Державного казначейства Тетяна СЛЮЗ.

“Є кошти Стабілізаційного фонду, які перебувають на єдиному казначейському рахунку, і на сьогоднішній день з урахуванням відрахувань, які ми провели цього року, ця сума становить орієнтовно близько 5,5 млрд. грн.”, - сказала Т.СЛЮЗ.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2008 р. Верховна Рада України ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. 3 листопада документ підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Законом передбачається за рахунок надпланових надходжень від приватизації державного майна в 2008 році і надходжень цих коштів у повному обсягу в 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів створити Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуватимуться в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України за узгодженням з комітетами ВР з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.

За словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, передбачається, що кошти Стабілізаційного фонду в розмірі майже 5 млрд. грн. будуть використані на здешевлення кредитів для АПК, 5 млрд. грн. – на підтримку вугільного виробництва, а також на фінансування підготовки до Євро-2012.