Українці і французи говорять про підготовку до Євро-2012

У Донецьку відбувається українсько-французький діловий семінар з питань підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Донецькій торговельно-промисловій палаті, в пленарному засіданні семінару взяли участь Посол Франції в Україні Жак ФОР, економічний і торговий радник Посольства Франції Філіп ПЕГОРЬЄ, а також представники органів влади Донецької і Дніпропетровської областей.

Семінар організовано спільно з французьким Агентством з питань міжнародного розвитку підприємств Ubifrance і економічною місією Посольства Франції. Мета семінару - сприяння розвитку ділової співпраці французьких компаній з представниками міст України, що приймають матчі Євро-2012.

В рамках семінару будуть проведені ділові переговори між українськими і французькими компаніями, які працюють у сфері міського транспорту, інфраструктури і устаткування, авіабудівництва і аеропортів, безпеки і контролю, охорони здоров`я і медичного устаткування, організації туристичних проектів і розважальних заходів тощо.