В Донецьку є лише 6% п`ятизіркових готельних номерів від вимог УЄФА

Для проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року готельний комплекс Донецька сьогодні має тільки 6% п`ятизіркових і 20% чотиризіркових номерів з тієї кількості, яка відповідає вимогам УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на робочій нараді обласного оргкомітету з питань підготовки до Євро-2012 заступник начальника управління моніторингу реалізації інвестиційних проектів і бюджетних програм обласної ради Наталія ШИНКАРЕНКО.

За її словами, за останніми підрахунками фахівців, кількість готельних номерів для розміщення максимальної кількості учасників, гостей, уболівальників чемпіонату в Донецьку має становити: п`ятизіркових номерів -1420, чотиризіркових – 1315 і тризіркових – 210.

Н.ШИНКАРЕНКО наголосила, що на сьогодні дефіцит готельного фонду в Донецьку чималий: поки що кількість п`ятизіркових номерів «покрита тільки на 6%, чотиризіркових – на 20%, тризіркових – на 67%.». Вона зазначила, що, «якщо брати до уваги плани будівництва в Донецьку готелів, ті, які вже почали будувати, потреба номерів покриватиметься від 36 до 81% за різними категоріями». Проте, як зазначила Н.ШИНКАРЕНКО, «однак у Донецьку буде певний дефіцит». Але, додала, що, якщо врахувати сьогодні той готельний фонд, який є на території всієї Донецької області, то він становить 3095 номерів, і, «безумовно, цей дефіцит перекривається». Тому зараз розглядають усі варіанти розміщення в готелях, які розташовані в містах Донецької області в межах двогодинної їзди від Донецька.

«Інспектори УЄФА окремо рекомендують розглянути ось цей двогодинний радіус розміщення, оскільки це суттєво допоможе вирішити проблему з розміщенням», - підсумувала Н.ШИНКАРЕНКО.