Михайличенко: можливо, просто не дотерпіли...

Наставник збірної України Олексій Михайличенко прокоментував гру своєї команди проти Англії в ефірі ТРК Україна.

"Сумно, що нам не вдалося сьогодні набрати очки, які ми сьогодні заслужили. Можливо, просто не дотерпіли".

"Ми багато часу приділяли стандартам, і просто неприпустимо було пропускати два голи-близнюки. Особливо враховуючи той факт, що в обороні ми виглядали солідно, і англійці не можуть похвалитися великою кількістю гольових ситуацій".

"В атаці хлопці не змогли розкрити весь свій потенціал. Вони дійсно можуть грати краще".

Михайличенко сказав, що не шкодує про те, що залишив на лаві запасних автора єдиного м`яча у складі нашої команди Андрія Шевченка. "Ми розуміли, що Андрій давно не грав і перебуває не в кращих кондиціях. Втрата ритму завжди негативно позначається на грі. Проте ми планували випустити його після перерви, коли захисники суперника трохи втомляться і він одержить шанс показати свої найкращі якості".

"Загалом, діями команди ми можемо бути задоволені, але в кожному матчі потрібно обов`язково брати очки".

Football.ua