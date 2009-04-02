Київське Динамо - в десятці кращих клубів світу
IFFHS опублікувала новий рейтинг
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала новий рейтинг провідних клубів планети.
Усі українські клуби, крім сімферопольської "Таврії", яка вибула з рейтингу, покращили свої позиції, повідомляє Чемпіон. "Динамо" увійшло до чільної десятки клубів світу.
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 298,0
2 (4). "Барселона" (Іспанія) - 277,0
3 (2). "Ліверпуль" (Англія) - 259,0
3 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 259,0
5 (5). "Челсі" (Англія) - 249,0
6 (6). "Баварія" (Німеччина) - 238,0
7 (8). "Сан Пауло" (Бразилія) - 230,0
8 (10). "Арсенал" (Англія) - 227,0
9 (13). "Ювентус" (Італія) - 215,0
10 (15). "Динамо" (Україна) - 212,0
13 (18). "Шахтар" (Україна) - 199,5
23 (23). "Зеніт" (Росія) - 175.0
39 (38). "Мілан" (Італія) - 158,0
41 (54). "Металіст" (Україна) - 155,5
47 (55). "Герта" (Німеччина) - 152,0
176 (171). "Спартак" (Росія) - 83,0.
238 (264). "Ворскла" (Україна) - 73,0.
274 (264). "Амкар" (Росія) - 67,0.
322 (294). "Рубін" (Росія) - 62,5.
338 (349). "Дніпро" (Україна) - 61,0