Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Закінчилися першоквітневі матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Група 1

Угорщина – Мальта 3:0, Данія – Албанія 3:0

У групі лідирує Данія - 13 очок після п`яти ігор, Угорщина 13 (6), Швеція 6 (4), Португалія 6 (5), Албанія 6 (7), Мальта 1 (7).

Наступні матчі – 6 червня: Швеція – Данія, Албанія – Португалія; 10 червня: Швеція - Мальта

Група 2

Латвія – Люксембург 2:0, Швейцарія – Молдова 2:0, Греція - Ізраїль 2:1

У групі лідирують Швейцарія і Греція з 13 очками в шістьох іграх, Ізраїль 9 (6), Латвія 10 (6), Люксембург 4 (6), Молдова 1 (6).

Наступні матчі в цій групі пройдуть 5 вересня: Ізраїль – Латвія, Молдова - Люксембург, Швейцарія - Греція

Група 3

Чехія – Словаччина 1:2, Польща - Сан-Маріно 10:0, Північна Ірландія – Словенія 1:0

У групі лідирує Північна Ірландія - 13 очок після сімох ігор, Словаччина 12 (5), Польща 10 (6), Чехія і Словенія 8 (6), Сан-Маріно 0 (6).

Наступний матч - 6 червня: Словаччина - Сан-Маріно

Група 4

Ліхтенштейн – Росія 0:1, Уельс – Німеччина 0:2

У групі лідирує Німеччина - 16 очок після шістьох ігор, Росія 12 (5), Фінляндія 7 (4), Уельс 6 (6), Азербайджан 1 (4), Ліхтенштейн 1 (5).

Наступні матчі - 6 червня: Фінляндія - Ліхтенштейн, Азербайджан – Уельс; 10 червня: Фінляндія - Росія

Група 5

Естонія – Вірменія 1:0, Туреччина – Іспанія 1:2, Боснія-Герцеговина – Бельгія 2:1

У групі абсолютний лідер Іспанія - 18 очок після шістьох ігор, БіГ 12 (6), Туреччина 8 (6), Бельгія 7 (6), Естонія 5 (6), Вірменія 1 (6).

Наступні матчі - 5 вересня: Вірменія - БіГ, Іспанія – Бельгія, Туреччина - Естонія

Група 6

Казахстан – Білорусь 1:5, Андорра – Хорватія 0:2, Англія – Україна 2:1

У групі лідирує Англія - 15 очок після п`яти ігор, Хорватія 10 (5), Україна 7 (4), Білорусь 6 (4), Казахстан 3 (5), Андорра 0 (5).

Наступні матчі 6 червня: Казахстан – Англія, Білорусь – Андорра, Хорватія – Україна; 10 червня: Англія – Андорра, Україна - Казахстан

Надалі українську збірну чекають ігри з Андоррою (Київ, 5 вересня), Білоруссю (Мінськ, 9 вересня), Англією (Київ, 10 жовтня) і знову Андоррою (Андорра, 14 жовтня)

Англія прийме Хорватію 9 вересня, а Білорусь - 14 жовтня

Хорватія і Білорусь зіграють ще двічі: у Мінську 12 серпня і в Загребі 5 вересня. 14 жовтня Хорватія завершить турнір грою в Алма-Аті.

Група 7

Австрія – Румунія 2:1, Франція – Литва 1:0

У групі лідирує Сербія - 12 очок після п`яти ігор, Франція 10 (5), Литва 9 (6), Австрія 7 (5), Румунія 4 (5), Фарери 1 (4).

Наступні матчі - 6 червня: Сербія – Австрія, Литва – Румунія; 10 червня: Фарери - Сербія

Група 8

Болгарія – Кіпр 2:0, Грузія – Чорногорія 0:0, Італія – Ірландія 1:1

У групі лідирує Італія - 14 очок після шістьох ігор, Ірландія 12 (6), Болгарія 7 (5), Кіпр 4 (5), Чорногорія 3 (5), Грузія 3 (7).

Наступні матчі - 6 червня: Болгарія - Ірландія, Кіпр - Чорногорія

Група 9

Нідерланди – Македонія 4:0, Шотландія - Ісландія 2:1

У групі лідирує Голландія - 15 очок після п`яти ігор, Шотландія 7 (5), Ісландія 4 (5), Македонія 3 (4), Норвегія 2 (3).

Наступні матчі - 6 червня: Македонія - Норвегія, Ісландія – Нідерланди; 10 червня: Македонія – Ісландія, Нідерланди - Норвегія

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.