Єдиний електронний квиток на всі види транспорту буде з 15 квітня

Міністерство транспорту і зв`язку України до 15 квітня ц.р. запровадить систему єдиного електронного квитка на всі види транспорту. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

“До 15 квітня можна буде купити такий квиток. Ми починаємо з 150 відділень «Укрпошти», і потім щодня відкриватимуться всі нові відділення для цієї роботи», - сказав він. За словами міністра, на даному етапі завершується робота з «Укрзалізницею», решта видів транспорту готова до роботи в системі.

“Простіше за все з авіакомпаніями, вони готові повністю, адаптовані до цієї роботи. «Укрзалізниця» завершує процес стиковки свого устаткування з устаткуванням держпідприємства ("Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку" – УНІАН). Крім того, понад 100 автовокзалів підписали вже угоду, тобто також бачать тут свою вигоду”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство транспорту і зв`язку мало намір розпочати запровадження в Україні системи єдиного квитка на всі види транспорту до кінця грудня 2008 року, проте терміни відсунулися.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, система запускатиметься у декілька етапів. Зокрема, дана система дозволить замовляти наскрізні електронні квитки на всі види транспорту з одного населеного пункту в іншій, навіть якщо між ними немає прямого сполучення. Наприклад, із села в обласний центр – автобусом, далі – поїздом у місто, потім – літаком за кордон, і все це з одним квитком, який можна буде придбати в одному місці.

Планується з`єднати всі види транспорту, і продавати квитки не тільки через відділення “Укрпошти”, але й через Інтернет.

Довідка УНІАН. Реалізація проекту автоматизованої системи "Єдиний електронний квиток" проходить в два етапи: перший – відкриття експериментальних пунктів продажу квитків і налагодження роботи системи, бронювання і продаж квитків на автомобільні і авіаперевезення; другий – бронювання і продаж залізничних квитків.

Розробкою і впровадженням цієї системи займається держпідприємство "Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку", створене указом міністерства 30 липня 2008 року.

Детальніше читайте в інтерв`ю міністра транспорту і зв`язку Й.ВІНСЬКОГО на сайті "УНІАН-Економіка" http://economics.unian.net/rus/detail/8327