«Укрзалізниця» цього року вкладе 4,9 млрд. у підготовку до ЧЄ-12

«Укрзалізниця» цього року розраховує направити 4,9 млрд. грн. на підготовку залізничної інфраструктури до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола ЛУХАНІН.

За його словами, зокрема, «Укрзалізниця» планує направити на ремонт шляхів на напрямках підготовки до Євро-2012 близько 3,5 млрд. грн.

М.ЛУХАНІН також повідомив, що в рамках підготовки до чемпіонату ведуться роботи з модернізації залізничної інфраструктури з метою підвищення швидкості руху пасажирських потягів; роботи з капремонту шляхів, заміни нових рейок і стрілочних переводів, а також роботи з електрифікації та ін. Це стосується напрямків Київ – Дніпропетровськ, Київ – Донецьк, Донецьк – Дніпропетровськ, Київ – Львів, Київ – Харків, Київ – Одеса. «Для цього минулого року було витрачено майже 1,5 млрд. грн.», – повідомив М.ЛУХАНІН.

За його словами, також ведуться роботи з розмежуванню руху вантажних і пасажирських потягів за напрямком Полтава – Кременчук – Знам’янка і наприкінці минулого року було відкрито рух на першому етапі – Кременчук – Бурти – Користівка, на що витрачено 375 млн. грн.

Як нагадав М.ЛУХАНІН, підготовка залізничного транспорту до проведення в Україні Євро-2012 здійснюється відповідно до заходів Державної цільової програми з підготовки до чемпіонату.

За словами М.ЛУХАНІНА, цього року «Укрзалізниця» купить 150 пасажирських вагонів, 6 дизельних і електропоїздів, 5 рейкових автобусів, проведе капремонт понад 1 тис. пасажирських вагонів.

«Ми до Євро-2012 поступово готуватимемося відповідно до п`ятирічної програми, і «Укрзалізниця» гарантує перевезення всіх уболівальників і пасажирів», – підкреслив М.ЛУХАНІН.

У свою чергу, заступник міністра транспорту і зв`язку Володимир БАДАГОВ зазначив, що «Укрзалізниця» укладається в підготовку з випередженням графіків. «Ми випереджаємо графіки, які заплановані для «Укрзалізниці», тому претензій до залізниці немає і не було», – сказав він.