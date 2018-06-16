Григорій Суркіс: Червоненко шкодить проекту Євро-2012

Федерація футболу України передала «СПОРТглавреду» текст відповіді президента ФФУ Григорія Суркіса з приводу висловлювань у ЗМІ Євгена Червоненка щодо Євро-2012. Текст заяви публікується повністю:

«24 березня на сайті «Українська правда» було розміщено інтерв`ю Євгенія Червоненка, в якому він серед іншого багато говорив про проект Євро-2012. Як президент приймаючої турнір національної асоціації, я авторитетно заявляю, що ця людина своїм безвідповідальним словоблуддям регулярно завдає величезної шкоди Україні в процесі підготовки до Чемпіонату Європи з футболу.

Як показала практика і його останнє Інтернет-інтерв`ю, з моменту залучення Червоненка до управління механізмом підготовки країни до Євро-2012 і до теперішнього часу ця тема залишається для нього китайською грамотою. Рівень компетентності цього говіркого чиновника щодо предмету його компетенції рівний практично нулю.

За більш ніж рік роботи в проекті він навіть не спромігся вивчити базові документи, які лягли в основу тендерної заявки, виграної Україною і Польщею в квітні 2007 року. Натомість Червоненко активно блефує, переказуючи перед телекамерами чужі інтерв`ю і повторюючи з розумним виглядом чужі думки, в яких теж плутається як у трьох соснах.

Звідси і його зі скандальним нальотом дилетантські роздуми про повноваження УЄФА і ФФУ з організації раціонального менеджменту підготовки до турніру. Уява Червоненка барвисто малює мільярдні прибутки від Євро-2012, які осядуть не в держбюджеті, а на рахунках підозрілої йому управляючої компанії. Для того, щоб розвіяти ці надумані висновки досить заглянути на офіційний сайт УЄФА, де опубліковані фінансові звіти про всі попередні ЧЄ з чітким вказанням статей доходів і витрат. Там можна побачити реальні, а не висмоктані з пальця цифри, а також прогнозовані розрахунки на майбутній турнір.

До речі, кваліфікований коментар про те, чим конкретно займатиметься створений УЄФА і ФФУ Місцевий оргкомітет (неприбуткова компанія, що управляє турніром), теж можна вільно прочитати на офіційному сайті Федерації футболу України. І тоді, пробачите, навіть коню стане зрозуміло, що права на телетрансляції, інтелектуальну власність, на сувенірну продукцію з символікою турніру і багато що інше, про що сенсаційно викриває на кожному розі Червоненко, є недоторканною сферою інтересів УЄФА. Між іншим, захищеної законодавством приймаючої сторони, яка добровільно бере на себе такі гарантії. Це зафіксовано в договірних зобов`язаннях, підписаних керівництвом нашої країни, і загальнодоступних для ознайомлення на офіційних Інтернет-порталах Президента і Кабінету Міністрів.

Що стосується нібито патріотичної ідеї Червоненка: «якщо держава вкладає гроші в підготовку до Чемпіонату, то Україна як держава повинна брати участь і в розподілі прибутків від Євро-2012», - це взагалі чистої води популізм і спекуляція на актуальній темі. Я б навіть сказав – це свідоме маніпулювання громадською думкою з метою отримання політичних дивідендів. Якщо звернутися знову таки до першоджерела, то неважко відмітити, що за всю історію проведення турнірів такого рівня УЄФА чітко дотримувався загальновідомих правил і принципів, які задекларовані в умовах для всіх без виключення учасників його проекту. Тому спроба Червоненка – ломитися в чужий монастир зі своїм статутом, або нахабно використовувати в корисливих цілях вигаданий його політтехнологами образ псевдо скривдженої України, що «палить на протязі», - все це зайвий раз характеризує рівень культури, порядності і елементарної вихованості цієї людини.

Звідси коріння і відверта брехня колишнього нацагента відносно дійсної причини скасування керованої ним структури. Звідси і агресивні спроби дискредитувати відповідальних і компетентних людей в уряді, які зловили його за руку, коли він зацікавлено лобіював іноземну компанію в конкурсі на реконструкцію НСК «Олімпійський».

Звідси, до речі, і махровий правовий нігілізм, замішаний на войовничому неуцтві, у зв`язку з ситуацією навколо головної спортивної арени країни, де, за словами Червоненка, - “безпредєльщики” Васюник, Суркіс і Павленко «пробують відбирати землю у інвесторів.». Для того, щоб раз і назавжди припинити будь-які інсинуації з цього питання, я не полінуюся процитувати оригінал мого лютневого листа на ім`я Президента України.

«Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! Федерація футболу України засвідчує свою глибоку повагу і надає Вам, як голові Координаційної ради з підготовки та проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, останній звіт експертної комісії УЄФА зі стадіонів, у якому висвітлено ключові питання, що потребують вирішення для своєчасної та належної підготовки стадіонів до проведення Турніру. Вважаємо за доцільне звернути Вашу увагу на питання, які стосуються центральної арени України – НСК «Олімпійський». З одного боку, експерти УЄФА відзначили продемонстрований прогрес у контексті ряду питань, а з іншого боку – до цього часу низка істотних проблем все ще не дозволяє вважати стадіон таким, що може приймати матчі ЄВРО-2012. Так, на даний момент, найбільш гострі питання пов’язані із ризиками перевитрат затвердженого кошторису проекту, його своєчасної реалізації і відповідності реконструйованого стадіону та прилеглої території вимогам УЄФА на час проведення ЄВРО-2012. Враховуючи, що на території НСК «Олімпійський» та прилеглій до нього території присутні будівлі та площі, права власності на які належить третім сторонам (не ДП «НСК «Олімпійський»), експерти піддають сумніву можливість використання цих площ та приміщень (та їх можливої модифікації) для потреб ЄВРО-2012. У цьому контексті, експерти УЄФА застерігають про наступне: «На думку експертної комісії УЄФА, присутність будь-яких інших власників на даній ділянці (окрім власника стадіону), а саме: у межах периметру стадіону та на тих зонах (на прилеглій території), які будуть використовуватися для потреб ЄВРО-2012 (а у подальшому також – і у разі прийняття міжнародних спортивних подій високого рівня) неминуче призведе до серйозних ускладнень з проведенням тут масових заходів. Існування таких ризиків є неприпустимим, враховуючи центральну роль Київського стадіону для ЄВРО-2012. У цьому контексті, одним із пріоритетних завдань є забезпечення повного контролю менеджменту стадіону над багатоповерховою будівлею, яка прилягає до чаші Олімпійського стадіону і є вписаною ГМП в проектне рішення». В першу чергу, такою проблемною зоною є споруда багатоповерхового розширення спортивного павільйону з колонадою, яка зводиться зовнішнім інвестором – ТОВ «БІК «ТМ», безпосередньо перед стадіоном. 19.12.2008 року протокольним рішенням Координаційної ради, Ви доручили Кабінету Міністрів України, разом з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту опрацювати питання про передачу у державну власність всіх площ даної споруди у двомісячний термін. Проте, 5.02.09 це рішення було скасовано. Без сумніву, це призводить до виникнення неконтрольованих ризиків, які цілком реально можуть позбавити Україну можливості приймати міжнародні спортивні події високого рангу на цій арені: адже у подальшому, для проведення інших важливих спортивних заходів, слід буде щоразу досягати згоди інвестора на припинення діяльності і використання приміщень (орієнтовно, щонайменше 5 разів на рік) даного павільйону і нема жодних гарантій, що це буде можливо. Більше того, у разі продажу павільйону ТОВ «БІК «ТМ» третім сторонам, досягнення таких домовленостей стане ще менш ймовірним. Враховуючи викладене вище, а також необхідність отримання гарантій використання для потреб ЄВРО-2012 (а у подальшому – і для проведення міжнародних спортивних заходів високого рівня) цілої низки інших приміщень та ділянок на прилеглій до НСК «Олімпійський» території, прошу Вас взяти вирішення цього питання під особистий контроль. Федерація футболу України, зі свого боку, всіляко сприяє та готова в подальшому надавати повну підтримку всім органам влади для успішного проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Польщі. З повагою, Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс »

Кожного разу, коли я бачу Червоненка на телеекрані, що упевнено розмірковує про те, чого він насправді не знає, не перестаю дивуватися з нерозбірливості деяких журналістів. Адже саме ЗМІ надули цю мильну кульку до неймовірних розмірів, створивши їй уявний образ просунутого супер-менеджера. Звідси і гіпертрофована версія унікальної значущості для Євро-2012 його власної персони, що безпардонно піариться в контексті актуальної теми. Причому зміст цієї особливої місії, як правило, зводиться до декількох сумнівних комерційних ініціатив, які, мовляв, не знайшли підтримки у підступного Васюника.

Я міг би ще довго загинати пальці, перераховуючи відверті дурощі і незаперечні факти шкідництва з боку Червоненка по відношенню до проекту Євро-2012. На жаль, їх вже накопичилася така маса, яка здатна поховати під собою будь-які надії українців на успішний результат у підготовці до турніру. Я аніскільки не згущую фарби, роблячи такий висновок. Руйнівна енергія навіть однієї людини, наділеної певними повноваженнями, запросто може порушити крихку рівновагу стабільності, яка була з такою працею завойовано Україною в безкомпромісних звітах експертів УЄФА.

Це – не демонізація персони неадекватного державного чиновника. Я хочу звернути увагу керівництва країни, яке ухвалило свого часу помилкові кадрові рішення, на те, що Союз європейських футбольних асоціацій дуже чутливий до заяв будь-яких посадовців, що стосуються теми Євро-2012.

За ситуації, коли офіційний Київ намагається сформувати в очах УЄФА образ серйозного і авторитетного партнера, окремо взятий київський столоначальник всі ці спроби перетворює на клоунаду.

За державу образливо, яка безпорадно слухає демагогії самозванця, що вирішив, ніби він самий «крайній» серед реально відповідальних за виконання гарантій і зобов`язань країни перед УЄФА. Неприємно ріже слух і настирливий речитатив Червоненка про те, що він, мовляв, - людина президента Ющенко, що одержав з рук Віктора Андрійовича якусь особливу індульгенцію на управління підготовкою до турніру. Надмірно говорити, що така фривольна інтерпретація президентських доручень зовсім не сприяє упевненості наших європейських колег в тому, що українське керівництво до кінця усвідомлює правила гри в цьому проекті.

Я ніколи не приділяв так багато уваги персоні Євгенія Червоненка, хоча приводів для реакції на його хамську і образливу поведінку було предостатньо. Вищевикладені мною оцінні думки про цей феномен українського політикуму теж не є офіційною «відповіддю Керзону». Забагато честі для випадкової в проекті Євро-2012 людини, яка, до того ж, не вміє або наполегливо не хоче користуватися відкритими і достовірними інформаційними джерелами, віддаючи перевагу закулісним чуткам, домислам і пліткам.

Мета цього монологу інша. Ми вийшли на той рівень відносин з УЄФА, коли реально формується команда однодумців, що розуміють один одного з півслова. Принципи командної гри для цього колективу – непорушне правило спільної роботи. Всіх нас об`єднує єдина любов до футболу і щиросерде бажання подарувати мільйонам людей найкраще свято за всю попередню історію проведення ЧЄ.

Ми хочемо, щоб це свято відчула кожна українська сім`я, і тоді не потрібно буде політикам з сумнівною репутацією агітувати народ за патріотизм. У новій європейській країні справжніх патріотів буде в достатку, тому що вони нарешті зможуть по-новому облаштувати своє життя.

Ось ради чого вже який рік підряд я лелію свою кришталеву мрію – Євро-2012. От чому я стільки уваги приділив персоні псевдопатріота Червоненка, у якого в житті зовсім інші пріоритети, інші принципи, цілі і завдання.