Збірна України може принести ”Уемблі” новий рекорд
15:22, 01 квітня 2009Футбол 2012
0 0
Всі 90 тис. квитків на матч продано
Відбірковий матч між збірними Англії та України викликав величезний інтерес у британських уболівальників - всі квитки на "Уемблі" продано і сьогодні ввечері на матчі Англія - Україна очікується аншлаг.
Як повідомляє Футбольна асоціація Англії, квиткові каси спорожніли ще в понеділок, 30 березня.
Зазначимо, рекорд відвідуваності на новому "Уемблі" був встановлений на матчі Англія – Казахстан 11 жовтня 2008 року. Тоді на стадіон прийшло 89 107 уболівальників ("Уемблі" вміщує 90 тисяч глядачів).
Цілком можливо, що сьогодні буде зафіксовано новий рекорд стадіону "Уемблі".
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter