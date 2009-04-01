Збірна України може принести ”Уемблі” новий рекорд

Відбірковий матч між збірними Англії та України викликав величезний інтерес у британських уболівальників - всі квитки на "Уемблі" продано і сьогодні ввечері на матчі Англія - Україна очікується аншлаг.

Як повідомляє Футбольна асоціація Англії, квиткові каси спорожніли ще в понеділок, 30 березня.

Зазначимо, рекорд відвідуваності на новому "Уемблі" був встановлений на матчі Англія – Казахстан 11 жовтня 2008 року. Тоді на стадіон прийшло 89 107 уболівальників ("Уемблі" вміщує 90 тисяч глядачів).

Цілком можливо, що сьогодні буде зафіксовано новий рекорд стадіону "Уемблі".

Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

ТСН