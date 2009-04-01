«Азовінтекс» візьметься ще й за Львівський аеропорт

Міністерство економіки України погодило єдиним виконавцем робіт з реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» (аеродромна частина) товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, таке рішення вмотивовано насамперед досвідом компанії «Азовінтекс» та наявністю у неї найсучаснішої техніки.

Важливим також є той факт, що роботи з реконструкції здійснюватимуться трудовими ресурсами Львівщини – понад 500 осіб області зможуть працювати під час реалізації проекту.

Проект з реконструкції аеродромної частини Міжнародного аеропорту «Львів» розроблено інститутом «Украеропроект». Його кошторисна вартість становить 690 млн. грн. Наразі компанія виконує у Львові роботи з будівництва стадіону до Євро-2012.