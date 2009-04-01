10 одеських готелів підписали договори з туроператором УЄФА

Десять одеських готелів підписали договори з німецькою туристичною фірмою «Tui Travel», уповноваженою УЄФА на бронювання й продаж готельних номерів, про бронювання місць для вболівальників, які приїдуть на матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, 50 представників готелів Одеси, які взяли участь у переговорах зі співробітниками німецької туристичної фірми «Tui Travel» Адамом КРЧУКОМ і Поліною ДОНЄВОЮ, погодилися забронювати не менше 65% своїх номерів під розміщення вболівальників, які приїдуть до України

Ще десять керівників готелів після завершення переговорів підписали договори з турфірмою-представницею «сім`ї УЄФА» в тих містах України та Польщі, де передбачається провести матчі Євро-2012.

А.КРЧУК і П.ДОНЄВА також провели переговори з адміністрацією пасажирського терміналу Одеського торгового порту про залучення плавучих круїзних лайнерів для розміщення вболівальників.

За словами А.КРЧУКА, «Tui Travel», що є другим у світі за величиною туроператором, зацікавлена в цьому і, в рамках ділових зв`язків із власниками морських лайнерів, «може самостійно провести переговори про захід в Одеську гавань влітку 2012 року 5 круїзних суден».

Керівництво порту, в свою чергу, висловило готовність розмістити біля морвокзалу пасажирські лайнери, в яких футбольні вболівальники зможуть забронювати сотні кают.

Найближчого тижня очікується повторний візит представників «Tui Travel», які планують завершити процес укладення договорів із одеськими готелями.

Нагадаємо, в Одесі, згідно з вимогами УЄФА, вболівальникам має бути надано не менше 1800 місць у п`ятизіркових готелях, 1400 місць у чотиризіркових і 200 місць – у тризіркових. Для тих людей, які просто відвідають Одесу в рамках проведення Євро-2012, також має бути надано достатню кількість місць для розміщення.