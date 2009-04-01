У Львові написали першу дитячу книжку про футбол

Письменниця Любов ПАНЧИШИН зі Львова написала першу в Україні дитячу книжку на футбольну тематику – казку «Котим`ячик».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами Л.ПАНЧИШИН, Котим`ячик - позитивний образ хлопчика, львів`янина, який понад усе любить грати у футбол. Його заповітна мрія - організувати дитячий чемпіонат з футболу у рідному місті.

Авторка сподівається, що дітям буде цікаво читати про пригоди цього хлопчика та дізнатись, чи вдасться йому реалізувати свою мрію. До того ж, на сторінках книжки діти можуть знайти чимало цікавих фактів з історії та географії.

Невдовзі вийдуть у світ 2-га та 3-тя частини «Котим`ячика», в яких велику увагу буде звернено на історію футболу та правила гри.

У Львівській міськраді зазначають, що пригодницька повість-казка - це не лише зразок якісної навчально-пізнавальної книжки, але й свідчення того, наскільки «ЄВРО 2012» важливе для львів`ян. Тут впевнені, що любов до спорту і спортивну культуру потрібно виховувати ще з дитячих років.

Офіційна презентація 1-ї частини, виданої накладом 1 тисяча примірників, відбудеться 8 травня на Форумі дитячої книжки. Проте, вже сьогодні її можна придбати у львівських книгарнях.