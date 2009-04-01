Lufthansa відкрила щоденні рейси зі Львова до Мюнхена

Німецький авіаперевізник компанія Lufthansa, одна з провідних у Європі, відкрила щоденні рейси зі Львова до Мюнхена, який своєю чергою є вузловим аеропортом авіакомпанії і може забезпечити транзит пасажирів зі всього світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, це стало можливим в результаті зростання кількості туристів до міста в очікуванні ЄВРО 2012.

Так, за словами директора департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міськради Олега ЗАСАДНОГО, відкриттям рейсів авіакомпанії відповідають на потреби ринку. Він вважає, що авіа-бум Львова відбудеться в найближчі кілька років.

«Протягом минулого року з`явилося три важливих міжнародних авіарейси зі Львова. Таким чином, Львів кожного дня стає все відкритішим для світу», - додав О.ЗАСАДНИЙ.

З 11 липня минулого року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» розпочала рейси зі Львова до Дортмунда та Лондона (Лутон). Авіакомпанія Карпаейр, використовуючи авіа-вузол у румунському місті Тімішуара, з`єднує Львів із більшістю італійських міст, німецькими містами Дюссельдорф, Мюнхен та Дрезден, грецькими Афінами, а з минулого року із Салоніками. Прямі рейси зі Львова виконує польський «LOT» та Австрійські авіалінії.

Міжнародні рейси зі Львова здійснюють і українські авіакомпанії МАУ та Аеросвіт, а також місцева авіакомпанія «Львівські авіалінії».

Станом на сьогодні зі Львова відбувається 45 міжнародних рейсів.

Протягом двох минулих років кількість туристів до Львова зросла на 40%.