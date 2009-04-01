Михайличенко гіпнотизує збірну на перемогу над Англією

Головний тренер національної збірної з футболу Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО заявляє, що українці не бояться “англійських левів” і налаштовані виключно на перемогу в сьогоднішньому матчі відбору до ЧС-2010.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це він сказав на прес-конференції для британських ЗМІ напередодні в Лондоні.

Зокрема, в Англії практично не сумніваються у перемозі своєї збірної, відтак О.МИХАЙЛИЧЕНКА запитали, чи налаштовуватиме він Україну на нічию. «Ми сподіваємося на перемогу. Якщо я говоритиму з хлопцями про нічию, то це фактично означатиме нашу дострокову капітуляцію. У сучасному футболі психологія відіграє важливу роль, і успіху досягають лише ті, хто прагне максимуму. Ми, звичайно, поважаємо вашу збірну, але − не боїмося», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо арени, на якій відбудеться матч, тренер української команди зауважив, що на новому «Уемблі» атмосфера грандіозна, а підтримка вболівальників − колосальна. І якщо виходити і милуватися стадіоном, то результат буде передбачуваним. Інша справа − спробувати зіграти у властивий нам футбол, не задумуючись над тим, де це відбувається”, - сказав О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Він також повідомив, що не має наміру планувати гру персонально проти лідерів «левів» − Уейна РУНІ та Стівена ДЖЕРРАРДА.. За словами наставника українців, ці гравці виконують великий обсяг роботи, дуже багато переміщуються по полю і тому він думає, що один окремо взятий гравець не зможе когось з них нейтралізувати. “Ми спробуємо насамперед обмежити свободу їхніх дій. А наскільки нам це вдасться, покаже сама гра», − підкреслив тренер.

Представники ЗМІ згадали шотландський період кар’єри О.МИХАЙЛИЧЕНКА і спрогнозували, що у випадку успіху він стане героєм Шотландії, зважаючи на стосунки між цією країною та Англією. Проте тренер відповів, що це його не хвилює. «Я в курсі взаємовідносин між Шотландією та Англією, проте ми гратимемо для України, і постараємося принести їй втіху як своїми діями, так і результатом», - підкреслив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Відбірний матч Чемпіонату світу 2010-го року з футболу між національними збірними України та Англії відбудеться сьогодні. Початок прямої трансляції зустрічі на телеканалі "Україна" о 21.50.

Наразі у шостій відбірковій групі абсолютним лідером є Англія - 12 очок після чотирьох ігор, Україна 7 (3) , Хорватія 7 (4), Білорусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).