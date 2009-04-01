Експерти УЄФА інспектують Луганський аеропорт

До Луганська 31 березня прибула комісія для ознайомлення з підготовкою місцевого аеропорту до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.

У складі комісії представники УЄФА Пітер ХЕМПСОН і Кріс ВОКДЕН, представник координаційного бюро при Кабміні Валентин ЗГУРСЬКИЙ, представники Державіаадміністрації Кирило ПОЛІЩУК і Віктор МАРЧУК, представник Мінтрансзв’язку Володимир БОНДАРЕНКО та представники Федерації футболу України Петро ЛИПОВЕНКО і Олексій ГЛУЩУК, повідомили УНІАН в прес-службі обласної держадміністрації.

В Луганському аеропорту його генеральний директор Василь ТАТАРІНОВ презентував членам комісії план реконструкції злітно-посадочних смуг, двох руліжних доріжок, магістральної доріжки, будівництво 12 нових стоянок і реконструкцію 12 уже наявних.

За його словами, сьогодні підписано договір з інститутом "Украеропроект" на розробку проектно-кошторисної документації. Після закінчення реконструкції аеродром спільно зі службою повітряного руху "Украерорух" зможе обслуговувати 6 літаків на годину. Приблизна вартість реконструкції аеропорту - 16 млн. євро.

За словами П.ХЕМПСОНА, якщо УЄФА не схвалить стан аеропорту "Луганськ", то Донецьк може не потрапити в четвірку міст, що будуть приймати чемпіонат Європи по футболу.

Як повідомляв УНІАН, аеропорти Луганська і Маріуполя залучатимуться до прийому пасажирів під час проведення в Донецьку матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Основними аеропортами, які прийматимуть Євро-2012, визначено Львівський, Донецький, Дніпропетровський, а також "Бориспіль" і "Жуляни" в Києві. Харківський і одеський аеропорти розглядаються як резервні.