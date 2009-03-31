В Донецьку до Євро-2009 створено систему розміщення інфоцентрів

В Донецькій області в рамках підготовки до проведення юнацького чемпіонату Європи з футболу 2009 року створено систему і план розміщення інформаційних центрів в містах Донецьк та Маріуполь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради з посиланням на управління у справах сім`ї і молоді облдержадміністрації, в Донецьку в 17-ти пунктах буде розташовано 27 інформаційних центрів, де працюватимуть 232 волонтери, зокрема з резервом. У Маріуполі в 14-ти пунктах розміщуватиметься 22 інформаційних центри, в яких працюватиме 176 волонтерів.

Відпрацьовано програму роботи інформаційних центрів, на кожен центр створений паспорт, уточнено час: центри працюватимуть з 8 до 22 годин у дві зміни по три людини і 1 людина в резерві.

У даний час в області вже створено базу волонтерів, відібраних для роботи в інфоцентрах, розроблено систему вхідного контролю якості володіння іноземними мовами і психологічного портрета волонтера. З 15 квітня починається навчання волонтерів для роботи в інформаційних центрах на базі двох вузів. У Маріуполі - на базі гуманітарного університету, в Донецьку - на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського (253 людини в Донецьку, 165 в Маріуполі). Розроблено й узгоджено програму навчання волонтерів.

В обласному управлінні сім`ї та молоді зазначили, що на сьогодні здійснюється погодження розміщення інформаційних центрів на трьох митницях, ця робота у стадії підготовки.

До роботи в інформаційних центрах залучено людей з обмеженими фізичними можливостями (23 особи подали анкети для участі).

До роботи навчання волонтерів залучено Донецьку міську громадську молодіжну організацію «Айсеп», до якої на стажування прибули 15 волонтерів з країн Європи з хорошим знанням англійської мови, вони навчатимуть українських волонтерів роботі в інформаційних центрах.