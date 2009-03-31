Міжнародний аеропорт ”Київ” вперше прийняв Аеробус А-320

Сьогодні Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) вперше за історію аеропорту прийняв багатомісний літак Аеробус А-320.

Як передає кореспондент УНІАН, літак виконав технічний рейс за маршрутом аеропорт "Бориспіль" – аеропорт "Київ" і здійснив посадку на реконструйовану злітно-посадочну смугу аеропорту.

Як зазначив після посадки літака міністр транспорт і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, таким чином, реконструйована смуга аеропорту вже може приймати місткі літаки типа Аеробус А-320 і Боїнг-737. Загальна довжина реконструйованої смуги - 2310 метрів, ширина – 45 метрів.

За словами міністра, наступним етапом реконструкції аеродрому стане будівництво стернової доріжки і перонів, що планується завершити до 1 липня 2009 року.

Він зазначив, що розвитком терміналів для пасажирів займатиметься приватний бізнес. «Сподіваюся, що поки будуватимемо стернову доріжку і перони, інвестор знайдеться», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. За його словами, до кінця цього року в реконструкцію аеродрому планується вкласти 74 млн. грн., минулого року з початку будівництва було вкладено 79 млн. грн. Міністр зазначив, що ці кошти державні.

У свою чергу генеральний директор аеропорту "Київ" Сергій НИКІФОРОВ зазначив, що аеропорт веде переговори про співпрацю з рядом авіакомпаній, зокрема з "АероСвітом" і МАУ, щодо виконання на базі аеропорту "Жуляни" внутрішніх українських рейсів.

Довідка УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний для експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал пропускною спроможністю 300 пас./год.