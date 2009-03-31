Стадіон у Гданську будуватиме польсько-німецько-австрійський консорціум

Тендер на виконання головних будівельних робіт з будівництва у Гданську стадіону для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року виграв польсько-німецько-австрійський консорціум.

Як повідомляє Pl2012, стадіон будуватимуть Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9, Alpine Bau Deutschland (Берлін), Alpine Bau Gmbh (Австрія), Alpine Construction Polska.

Відповідний протокол підписав президент Гданська Павел АДАМОВІЧ.

За його даними, консорціум оцінив свої послуги у близько 120 млн. доларів.

Контракт на будівництво стадіону буде підписано, якщо жоден з учасників тендеру у найближчі 10 днів не оскаржить його результатів.

Довідка УНІАН. Перший етап будівництва стадіону у Гданську до Євро-2012 розпочався наприкінці минулого року.

Гданська арена, довжина якої становитиме 227 метрів, ширина - 194 м, а висота - 45 метрів, має бути споруджена до 2011 року. Стадіон розрахований на 44 тисячі глядачів, в тому числі 1500 місць передбачено для VIP-трибуни.

Гданськ є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.

Раніше повідомлялось, що загальна вартість будівництва стадіону становитиме понад 200 млн. доларів (без податків).