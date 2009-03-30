У продаж надійшли квитки на матч ”Динамо” – ПСЖ

Сьогодні, 30 березня, до кас стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського надійшли у продаж квитки на матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка УЄФА «Динамо» (Київ, Україна) - ПСЖ (Париж, Франція).

Як повідомили УНІАН в інформаційному відділі клубу, ціна на вхідний квиток - 50, 80, 100, 150, 200 і 300 гривень залежно від обраного сектора, .

За додатковою інформацією щодо придбання квитків на матч «Динамо» - ПСЖ можна звертатися за телефоном у Києві 279-52-72.

Матч 1/4 розіграшу Кубка УЄФА ПСЖ - «Динамо» відбудеться 9 квітня у Парижі, матч-відповідь – 16 квітня у Києві.