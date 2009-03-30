Михайличенко визначить гравців на матч з Англією зранку 1 квітня

Гравці національної збірної України з футболу сьогодні проведуть вечірнє заняття на «Уемблі», під час якого футболісти випробують газон стадіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу, перші 15 хвилин тренування буде відкритим, після чого представників ЗМІ попросять залишити арену.

На завтра в першій половині дня «синьо-жовті» запросять до готелю Sopwell House, де проживає збірна, журналістів для спілкування, після чого проведуть теоретичне заняття і останнє перед грою тренування.

Зранку в середу головний тренер Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО проведе індивідуальні бесіди з гравцями, після чого і визначиться остаточно зі складом на матч.

До речі, конкуренція між футболістами під час занять настільки серйозна, що наразі навіть важко визначити, хто потрапить у заявку на гру, не кажучи вже про «основу».

Вчора, у неділю, збірна України провела два тренування, під час яких максимально моделювалися можливі ігрові ситуації у майбутньому протистоянні.

У суботу, 28 березня, збірна Англії в товариському матчі перемогла збірну Словаччини з рахунком 4:0. Проте під час гри травмувалися одразу три нападники − Еміл ХЕСКІ, Карлтон КОУЛ і Пітер КРАУЧ. І якщо останній повинен відновитися до поєдинку проти України, то перші двоє, за повідомленнями британських ЗМІ, вже відправлені з табору команди.

На відміну від англійців, втрат у складі збірної України на ранок понеділка немає і всі без винятку 23 футболісти працюють у загальній групі.

Відбірний матч Чемпіонату світу 2010-го року з футболу між національними збірними України та Англії відбудеться у середу, 1-го квітня.

Наразі у шостій відбірковій групі абсолютним лідером є Англія - 12 очок після чотирьох ігор, Україна 7 (3) , Хорватія 7 (4), Білорусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).