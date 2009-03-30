Алієв і Мілевський вчать англійську
На Вемблі доведеться попрацювати
|Алієв і Мілевський
Свого часу британська The Times включила трансфери Реброва в "Тоттенхем" (11 млн. фунтів) і Шевченка в "Челсі" (30 млн.) до 50 найневдаліших переходів Прем`єр-ліги. Журналісти поцікавилися у Лахтера, чи не зіграє цей чинник проти Алієва і Мілевського.
"Скажу, що ні, буду суб`єктивний по відношенню до хлопців, яких представляю. Скажу, що так, який же я тоді агент? — відповів Лахтер, який влаштував перехід Аршавіна в "Арсенал". — Тільки час покаже, наскільки цей стереотип прийнятний для всіх українських гравців. І Алієв, і Мілевський — холоднокровні хлопці, у достатньо молодому віці. Диспозиція, скажімо, у них з Шевченком різна. Андрій приїхав до Англії зіркою, в клуб, де дуже своєрідна субординація, взаємини між супер-пупер гравцями. Там фігурували інші гроші. Мілевський і Алієв продовжують бути "голодними" і, в хорошому сенсі слова, відчайдушними. Це може зіграти позитивну роль. Багато що залежатиме від швидкої адаптації, мовного бар`єру. І Алієв, і Мілевський вивчають англійську".