Алієв і Мілевський вчать англійську

Як пише газета, до українських футболістів Олександра Алієва і Артема Мілевського виявляють цікавість англійські команди. За словами агента динамівців Денніса Лахтера, інтерес поки не предметний, але він може стати таким, якщо гравці проявлять себе на "Вемблі".

Свого часу британська The Times включила трансфери Реброва в "Тоттенхем" (11 млн. фунтів) і Шевченка в "Челсі" (30 млн.) до 50 найневдаліших переходів Прем`єр-ліги. Журналісти поцікавилися у Лахтера, чи не зіграє цей чинник проти Алієва і Мілевського.

"Скажу, що ні, буду суб`єктивний по відношенню до хлопців, яких представляю. Скажу, що так, який же я тоді агент? — відповів Лахтер, який влаштував перехід Аршавіна в "Арсенал". — Тільки час покаже, наскільки цей стереотип прийнятний для всіх українських гравців. І Алієв, і Мілевський — холоднокровні хлопці, у достатньо молодому віці. Диспозиція, скажімо, у них з Шевченком різна. Андрій приїхав до Англії зіркою, в клуб, де дуже своєрідна субординація, взаємини між супер-пупер гравцями. Там фігурували інші гроші. Мілевський і Алієв продовжують бути "голодними" і, в хорошому сенсі слова, відчайдушними. Це може зіграти позитивну роль. Багато що залежатиме від швидкої адаптації, мовного бар`єру. І Алієв, і Мілевський вивчають англійську".