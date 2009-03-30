У Львові просять не будуватися біля аеропорту

Львівська ОДА звернулася з проханням до власників земельних ділянок поблизу дороги Львів-Пустомити не проводити будівельних робіт до завершення пониження дороги в рамках реконструкції аеропорту до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, підготовка міжнародного аеропорту «Львів» до чемпіонату передбачає реконструкцію його аеродромної частини та продовження злітно-посадкової смуги у бік дороги Львів – Пустомити, що потребує пониження на 6 метрів цієї ділянки дороги протяжністю 2,5 км.

У зв’язку з цим, Львівська облдержадміністрація звертається з проханням до фізичних та юридичних осіб, які отримали дозвіл на будівництво нерухомих об’єктів у зоні, прилеглій до цієї ділянки дороги, не проводити жодних будівельних чи ремонтних робіт на час реконструкції зазначеної дороги.

Роз’яснення з даного питання можна отримати у Головному управлінні містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА або у Службі автомобільних доріг у Львівській області.