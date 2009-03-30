Затверджено титул будови стадіону у Львові
11:54, 30 березня 2009Футбол 2012
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Загальний кошторис - 670 млн. грн.
Відповідно до делегованого урядом права, Львівська облдержадміністрація затвердила титул будови стадіону до Євро-2012 на вул.Стрийській–Кільцевій дорозі у Львові загальною кошторисною вартістю 670 млн. 013,3 тис.грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, зазначений Титул будови погоджений міністерствами економіки і регіонального розвитку та будівництва України.
Згідно з затвердженим графіком будівництво має бути завершене у листопаді 2010 року. Наразі будівельні роботи проводить компанія «Азовінтекс» (Маріуполь).
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