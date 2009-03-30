Павленко: кожна копійка з держбюджету на реконструкцію НСК “Олімпійський” контролюється

Результати фінансового моніторингу та здійснені заходи дозволяють в повній мірі стверджувати, що кожна копійка, виділена з державного бюджету на реконструкцію стадіону НСК "Олімпійський", була і буде витрачена виключно за цільовим призначенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, на цьому наголосив міністр Юрій ПАВЛЕНКО під час виступу на семінарі "Проектування, будівництво, нормативно-правовий та інженерно-економічний супровід реконструкції НСК "Олімпійський" 27 березня.

"Реконструкція стадіону НСК "Олімпійський" є один з найбільших за всю історію незалежної України інфраструктурних проектів, що фінансується за рахунок бюджетних коштів і це покладає на Міністерство особливу відповідальність " – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він зауважив, що Міністерством запроваджене регулярне інформування про хід робіт з реконструкції стадіону громадськості, Служби безпеки, Генеральної прокуратури , Міністерства внутрішніх справ, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, а також Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму. На постійній основі здійснюється фінансовий моніторинг та контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції стадіону.

Що стосується зміни цін на будівельні матеріали, зумовленої впливом соціально-економічної ситуації та курсом валют, то генеральний підрядник АТ ХК "Київміськбуд", під наглядом контрольних органів, провів більше 20 тендерів і конкурсів на постачання будівельних матеріалів. Їх аналіз, за словами міністра, свідчить про те, що в порівнянні з ринковими цінами – ціни постачальників для реконструкції НСК "Олімпійський" на момент закупівлі були нижчими. Зокрема: металопродукція – на 9,5%, товарний бетон – на 8,5%, кабельно-провідникова продукція – на 25% і т. д.

Для забезпечення неупередженого відбору учасників тендерів інформація про проведення конкурсів постійно висвітлюється на сайті "Київміськбуду".

Як повідомляв УНІАН, загальна кошторисна вартість реконструкції НСК згідно концептуального проекту, затвердженого Кабінетом міністрів, складає 2 млд. 114 млн. 726,9 тис.грн., що включає будівельно-монтажні роботи вартістю 1 млд. 398 млн. 505,4 тис. грн.

Відповідно до затверджених графіків протягом 2009 року необхідно забезпечити загальне фінансування робіт у розмірі 800 млн. грн. Згідно закону про Державний бюджет на 2009 рік, джерелом цих видатків визначено Стабілізаційний фонд держбюджету.

За підсумками минулого року та перших двох місяців 2009 року було профінансовано комплекс робіт з реконструкції стадіону загальною вартістю 247 млн. грн.

Національний спортивний комплекс "Олімпійський", головна арена Євро-2012 в Україні, передбачається ввести в експлуатацію у червні 2011 року.