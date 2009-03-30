На футбольному матчі ЧС-2010 загинули 22 особи (фото)

В результаті тисняви, що виникла під час футбольного матчу в колишній столиці Кот-д’Івуара Абіджані в неділю загинули 22 особи, передає Associated Press. Раніше повідомлялося про заворушення на стадіоні.

Більше 130 осіб постраждали в результаті паніки, яка виникла перед початком відбірного матчу Чемпіонату світу між збірними Кот-д`Івуара і Малаві. Про це заявив на державному телеканалі міністр внутрішніх справ Кот-д`Івуара Дезір Тагро. За його словами, паніка почалася після того, як уболівальники стали поспіхом прориватися на стадіон, намагаючись зайняти місця.

Подивитися на гру зібралися близько 50 тисяч людей. Як стверджують деякі очевидці, поліція застосувала сльозогін, щоб стримати натовп, і це могло привести до додаткових жертв.

У матчі виграли господарі, перемігши малавійців з рахунком 5:0, зазначає агентство.

РосБизнесКонсалтинг, фото Reuters і AFP.