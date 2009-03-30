Бангура зробив хет-трік, Кравченко – дубль

Київське Динамо провело контрольний матч зі своєю молодіжною командою, щоб не втрачати форму через паузу в чемпіонаті, повідомляє football.ua. У поєдинку брали участь футболісти, які не грають за збірні.

Кожний з таймів тривав по 35 хвилин. Основна команда здобула досить легку перемогу з рахунком 6:1. Хет-трік на свій рахунок записав Ісмаель Бангура, який відновився після неприємного пошкодження. Також дублем відзначився Сергій Кравченко, ще один м`яч на рахунку Тіберіу Гіоане. У молодіжного складу в першому таймі відзначився Атанас Чепілов.

У повному складі Динамо збереться 2 квітня – після того, як динамівці зіграють в складах своїх національних збірних у відбіркових матчах до чемпіонату світу.

Динамо: Шовковський, Бетао, Сабліч, Юссуф, Несмачний, Гіоане, Асатіані, Гусєв, Кравченко, Гільєрме, Бангура.

Динамо (молодіжний склад): Кічак, Коваль, Бутенін, Допілка, Довгий (Менжега, 36), Теміле, Оздоєв (Пархоменко, 55), Чернат, Герасимюк (Білала, 36), Діого Рінкон, Чепілов (Дудченко, 36).