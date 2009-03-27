Українці готуються грати з Англією в дефіциті часу і простору на полі

Національна збірна України з футболу у відбірному матчі ЧС-2010 зі збірною Англії готується грати, відчуваючи постійний тиск з боку суперника та в умовах дефіциту часу і простору приймати правильні рішення на полі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це сказав один з асистентів головного тренера збірної Вадим ЄВТУШЕНКО, коментуючи заняття, під час яких футболісти виконували вправи на максимально обмежених ділянках поля.

Крім того, на сьогодні, 27 березня, тренерським штабом заплановано одне тренування, а в другій половині дня − кількагодинна екскурсія Лондоном (українці готуються до зустрічі у Сент-Олбансі, передмісті Лондона). Після повернення в готель − теоретичне заняття.

Приблизно такий же графік у збірної і в суботу, але замість екскурсії − перегляд товариського матчу Англія − Словаччина. Крім головного тренера, Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА, який спостерігатиме за діями майбутніх суперників безпосередньо на стадіоні, решта це робитимуть в готелі.

В прес-службі ФФУ зазначають, що хоча до гри з англійцями залишилося трохи менше тижня, проте вже зараз можна помітити повну концентрацію і зосередженість усіх без винятку футболістів. Кожну вправу, кожен епізод вони прагнуть виконати якомога краще, не поступаючись навіть в тренувальних мікродуелях.

Як повідомляв УНІАН, збірна України у відбірному матчі ЧС-2010 зустрінеться зі збірною Англії 1 квітня на лондонській арені «Уемблі». Початок матчу − о 22.00 год. за київським часом.

Нагадаємо, що англійська команда, маючи в своєму активі 12 очок із 12-ти можливих, очолює шосту відбірну групу ЧС-2010. Хорватія та Україна набрали по 7 балів, однак українці зіграли на один матч менше.