Поєдинок України та Англії обслуговуватимуть арбітри з Данії

Відбірний матч Чемпіонату світу-2010 між національними збірними Англії та України, який відбудеться на лондонському «Уемблі» у середу, 1 квітня, обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з Клаусом Бо ЛАРСЕНОМ. Допомагатимуть йому лайнсмени Андерс НОРРЕСТРАНД та Торбен ЄНСЕН. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Андерс ГЕРМАНСЕН, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Як раніше повідомлялося, наразі національна збірна України продовжує готуватися до відбірного матчу ЧС-2010 проти англійців у Сент-Олбансі, передмісті Лондона.