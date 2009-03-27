Туропереатор УЄФА високо оцінив готовність готелів Львова

Готельна інфраструктура Львова є добре розвиненою і наразі немає підстав ставити під сумнів здатність міста забезпечити розміщення учасників та гостей майбутнього чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, таку оцінку місту надав представник офіційної агенції УЄФА з розміщення під час Євро-2012 (TUI Travel Plc) Адам КРЧУК.

Під час зустрічі з власниками готелів він зауважив, що Львів є надзвичайно привабливим туристичним містом з готельним господарством, що стрімко розвивається. За його оцінкою, місто добре розуміє свої туристичні активи та вдало позиціонує себе як туристичний центр.

А.КРЧУК також відзначив, що в місті та регіоні вже зараз є потужна готельна інфраструктура. Адже, додав він, запропонувати альтернативні, окрім необхідних, готелі для розміщення представників УЄФА та футбольних команд можуть не всі українські міста-претенденти на проведення Євро-2012.

“Такий підхід до справи однозначно підвищує авторитет Львова”, - наголосив менеджер TUI Travel Plc. Він також відзначив, що львівські готелярі позитивно налаштовані на подальшу співпрацю, тому висловив сподівання, що при підписанні з ними угоди про співпрацю не буде жодних труднощів.

Як раніше повідомлялося, рішенням Наглядової ради Союзу європейських футбольних асоціацій офіційною агенцією з розміщення УЄФА на Євро-2012 визначена компанія TUI Travel Plc. Поїздка її представника містами-претендентами передбачає вивчення стану реалізації заходів з розміщення учасників і гостей футбольного чемпіонату та перспективи підписання угод з власниками готелів в Україні та Польщі для забезпечення розміщення ключових груп УЄФА та їх партнерів.

Крім цього, за результатами візитів буде підготовлено аналіз стану інфраструктури розміщення в містах для доповіді на засіданні Виконкому УЄФА у травні, коли визначатимуться приймаючі міста.

Львівська міська рада напередодні візиту визначила готелі для розміщення міні-штаб квартира УЄФА та футболістів національних збірних на час проведення Євро-2012. При цьому було запропоновано шість готелів замість трьох, щоб туроператор УЄФА зміг вибрати найкращі.