Реконструкцію “Олімпійського” онтролюватимуть дві іноземні компанії

Контролювати реконструкцію НСК “Олімпійський” будуть консалтингові компанії Strategic Leisure (Велика Британія) і POYRY Architects (Фінляндія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, в березні до реконструкції стадіону приєдналися дві консалтингові компанії, які виграли державний тендер у грудні 2008 року й пройшли акредитацію в УЄФА.

“На сьогодні визначено систему їх робіт, систему їх оплати. Вони приступили до своєї роботи”, - сказав міністр.

Він зазначив, що консультанти контролюватимуть діяльність генерального підрядника й генерального проектувальника. Серед їхніх завдань – уточнення завдань на проектування, розробка концепції експлуатації стадіону як під час проведення Євро-2012, так і після турніру, організація роботи служби замовника НСК “Олімпійський”.

“Я впевнений, що залучення цих компаній нівелює у великій мірі відсутність досвіду українських компаній, які сьогодні залучені до реалізації проекту”, - додав Ю.ПАВЛЕНКО.