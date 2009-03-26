У Львові пройшла перша лекція з програми “Євро-2012 для львів’ян“

«ЄВРО 2012 для львів’ян, а не навпаки» - з таким основним повідомленням відбулася перша лекція в Львівському державному медичному університеті в рамках роз’яснювальної програми «ЄВРО 2012 для львів’ян», організованої Департаментом ЄВРО 2012 Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, в ході лекції студентам розповіли про економічну вигоду, яку місто отримає від проведення Євро-2012 у Львові, а також про те, які знання і навички повинна мати молода людина, щоб узяти участь у волонтерському русі під час організації футбольного свята.

Після лекції відбулось активне обговорення презентованої інформації, в ході якого студенти змогли отримати відповіді на найбільш хвилюючі їх запитання.

Мета лекцій не лише спілкування з молоддю без посередників, але й налагодження контактів з вищими навчальними закладами, студентськими об’єднаннями, громадськими організаціями. У міській раді зазначають, що студенти є однією із найбільш активних соціальних груп, тому вони повинні знати, що саме робиться до Євро-2012, а також яким чином молодь може долучитися до організації футбольного турніру у місті.

До кінця березня такі лекції проведуть у Львівському державному університеті внутрішніх справ, Національному університеті «Львівська політехніка», Львівському національному університеті ім.І.Франка та у Львівському державному університеті фізичної культури.