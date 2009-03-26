Німецька компанія GMP завершила розробку проекту реконструкції НСК “Олімпійський”
Павленко сподівається до кінця травня дізнатися остаточну вартість будівництва
25 березня німецька компанія GMP, генеральний проектувальник із реконструкції НСК “Олімпійський”, завершила розробку проектної документації стадії “П” із реконструкції стадіону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.
За його словами, вчора проектну документацію було передано українському адаптеру проекту – архітектурному бюро “Юрій Серьогін”.
Міністр зазначив, що в другій половині травня ц.р. буде відома остаточна вартість реконструкції стадіону.
”Я сподіваюся, що в другій половині травня ми матимемо повноцінну затверджену проектно-кошторисну документацію з реконструкції НСК “Олімпійський”, - підкреслив він.
За даними Ю.ПАВЛЕНКА, сьогодні роботи проходять відповідно до графіку. А початок робіт із реконструкції без затвердженого проекту дав можливість заощадити півроку часу.
У свою чергу, в.о. директора НСК “Олімпійський” Дмитро ЧЕРНЯВСЬКИЙ додав, що вартість реконструкції стадіону може бути знижена за рахунок корекції цін на будматеріали.
За словами Д.ЧЕРНЯВСЬКОГО, 8 травня експерти УЄФА мають видати остаточне схвалення з використання стадіону для проведення матчів Євро-2012.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня 2008 року Державне підприємство НСК "Олімпійський" підписало договір про виконання робіт із реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.
Згідно з угодою, передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту впродовж 60 днів. Друга – власне робочий проект, який повинен бути поданий впродовж 180 днів (паралельно здійснюватимуться будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).
Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і проводяться холдинговою компанією “Київміськбуд”. Їх завершення планується на грудень 2010 року.
Фінансування реконструкції здійснюється з Державного бюджету України.