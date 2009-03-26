Одеська облрада спрямувала 22 млн. на два об`єкти до Євро-2012

Керівництво Одеської обласної ради спрямувало 22 млн. грн. з регіонального бюджету розвитку на реконструкцію двох об`єктів - стадіону «Чорноморець» і будівлі районної лікарні – в рамках Програми підготовки до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник обласного управління капітального будівництва Одеської облдержадміністрації Вячеслав МАРКІН.

За його словами, «20 млн. грн. виділено на реконструкцію Центрального стадіону «Чорноморець» в парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. І ще 2 мільйони - на ремонт Любашевської районної лікарні».

В.МАРКІН зазначив, що, згідно з вимогами УЄФА, до Євро-2012 треба підготувати належним чином не тільки спортивні споруди, але й об`єкти інфраструктури, зокрема лікарні.

Він також нагадав, що ЗАТ «Футбольний клуб «Чорноморець» поки що єдиний в регіоні спонсор підготовки до Євро-2012. У реконструкцію стадіону «Чорноморець» їм вже вкладено 63 млн. грн. Всього бюджет розвитку Одеської області-2009 становить 60 млн. грн.