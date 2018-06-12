Дещо про захист інтелектуальної власності УЄФА на Євро-2012 в Україні

Питання інтелектуальної власності УЄФА і його захисту в нашій державі не є ні простим, ні надуманим. Вважаю, що доречним було б ще раз зауважити, що Європейський футбольний союз є об`єднанням футбольних асоціацій країн Європи, по суті громадських організацій, і не має ніяких інших джерел прибутків, крім продажу своєї інтелектуальної власності. Простіше кажучи, продажу дозволів різноманітним компаніям використовувати символіку УЄФА на своїх товарах, а також рекламувати свої торговельні марки на спортивних змаганнях під його егідою.

З такою постановкою питання вже давно знайомі громадяни країн Західної Європи і дотримуються їх. В той же час більшість українців якщо і чули про інтелектуальну власність, то сприймають її виключно в асоціації з авторськими правами, патентами чи чимось подібним. Але поняття ширше і нам ще потрібно буде замислитися над ним, особливо в контексті наближення Євро-2012.

Отже, перш за все зазначимо, що сам логотип “Євро-2012” є зареєстрованою УЄФА в нашій країні торговельною маркою з відповідними свідоцтвами: "ЄВРО 2012" - свідоцтво No.85586 та "EURO 2012" - свідоцтво No. 76899.

При визначенні України однією з приймаючих чемпіонат країн, УЄФА отримав від держави спеціальні гарантії та повну підтримку його прав інтелектуальної власності. Тобто, вони підлягають захисту з боку держави у відповідності з вітчизняним законодавством. Саме законодавство є основою всієї подальшої роботи в цьому напрямку. А вона досить добре розвинена – одних лише законів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, 35. А ще є кодекси, постанови та розпорядження уряду, укази Президента, відомчі вузько спеціалізовані нормативно-правові акти, міжнародні угоди тощо. З 2000-го року в державі діє спеціальний центральний орган державної влади, відповідальний за регулювання інтелектуальної сфери, - Державний департамент інтелектуальної власності.

В цілому, законодавча база України з вищеозначених питань відповідає європейській і це підтвердили експерти УЄФА, які вивчали її перед рішенням про надання права провести Євро. Потрібно лише внести деякі незначні корективи, чіткіше визначити повноваження правоохоронних структур, відповідальність за порушення тощо. Тобто, удосконалити законодавство під конкретну спортивну подію, з масштабами якої Україна ще ніколи в історії не зустрічалася.

То що ж потрібно знати? Найголовніше, що відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Закону про торговельні марки), тільки власник має право використовувати свою торговельну марку та вимагати припинення використання позначень схожих з нею. Порушення прав власника торговельної марки є підставою для притягнення порушника до цивільної та кримінальної відповідальності, включаючи відшкодування збитків та позбавлення волі посадових осіб компанії-порушника (максимальний термін ув’язнення – 6 років).

Вище ми встановили, що "ЄВРО 2012" і "EURO 2012" є зареєстрованими торговельними марками. Отже, висновок простий – хочеш писати “Євро-2012” – звертайся до відповідної служби УЄФА і отримай дозвіл. Немає дозволу – спочатку попередять щоб прибрав напис, а якщо таке прохання не подіє, то далі за процедурою штрафування з перспективою судового позову.

Крім того, компетентні органи вже попередили спроби зареєструвати в Україні торговельні марки і промислові зразки з символікою Євро-2012, оскільки комерсанти розуміють, що вона приверне увагу потенційних споживачів до їхніх товарів. У таких випадках юристи звертаються до УЄФА, де їм надають відповідну оцінку і рішення щодо схожості чи не схожості марки-претендента з символікою УЄФА.

Водночас в Європейському футбольному союзі розуміють, що жорстка заборона використовувати без їх дозволу зареєстровану символіку та торговельні знаки, призведе до послаблення і втрати інтересу до футболу та змагань під егідою УЄФА. Крім того, повністю і абсолютно це зробити просто неможливо – стежити за всією Європою не вдасться. До того ж сам УЄФА завжди виступає за пропагування футболу і його поширення в країнах Європи. Тому тут розрізняють два поняття – інформативне чи інформаційне і комерційне використання зареєстрованих торговельних марок УЄФА.

Тобто, якщо "Євро-2012" використовується для того, щоб інформувати суспільство, широку громадськість про хід підготовки до чемпіонату, його організацію, успіхи чи проблеми цього процесу – питань не виникне. Але використання "Євро-2012" з метою отримання прибутку – вже зовсім інше питання. Це комерційне використання і для його законності потрібно мати ліцензію УЄФА, яка вже коштуватиме грошей. При чому сума буде визначатися індивідуально в кожному випадку.

Один з прикладів, що ілюструє вище викладені тези. Як відомо, кожне місто-претендент має намір розробити власну емблему для Євро-2012. На цьому шляху найбільших успіхів добився Львів, жителі якого вже обрали собі емблему для чемпіонату. Природньо, що в ній поєдналися символи міста і…символ "Євро-2012". Зрозуміло, що ця емблема буде використовуватися на всьому, де тільки її можна буде поставити, - на сувенірах, одязі, посуді, листівках тощо.

Але офіційно зареєструвати цю емблему Львів не зможе – потрібна згода УЄФА, по яку наразі ніхто просто не звертався. УЄФА ж може видати ліцензію навіть задарма, якщо чітко визначити умови, яке використання буде вважатися популяризацією чемпіонату, а яким чином емблему можна використовувати з комерційною метою.

Як бачимо, є потреба у проведенні широкої інформаційно-роз`яснювальної кампанії з питань інтелектуальної власності УЄФА та порядку використання зареєстрованих ним торговельних марок. Усього ж, на сьогоднішній день є близько 150 вимог УЄФА щодо використання їх символіки, і це не мало. Фахівці ж переконані, що масштабних порушень чи скандалів у цій сфері у нас не буде, а от дрібних порушень може бути багато. (Наприклад, якщо людина прийде на матч Євро-2012 в кепці "Пума", це вже буде порушенням, оскільки такий напис є рекламою виробника, а "Пума" не являється партнером чи спонсором УЄФА. Відповідно на змаганнях під егідою УЄФА рекламувати її не можна і людину просто не пустять на стадіон.) Саме для попередження таких випадків УЄФА вже зараз, майже за три роки до турніру, розпочинає роз`яснювальну роботу.

Юридичні представники Європейського футбольного союзу в Україні вже провели низку семінарів для фахівців Федерації футболу, під час яких пояснювали, що таке інтелектуальна власність, як вона захищається та яким чином реагувати на порушення. Аналогічні семінари та конференції планується провести і для правоохоронних структур (СБУ, МВС, Державної митної служби) та суддів, щоб донести до них особливості використання символіки УЄФА.

Окрему увагу буде приділено засобам масової інформації, для яких крім семінарів УЄФА розробить посібник з відповідними рекомендаціями. Обіцяють, що десь у травні він уже буде. Доречі, такі інструкції для мас-медіа УЄФА розробляє на кожний чемпіонат Європи, незалежно від того, в якій країні він проводиться.

І на останок дещо з власного досвіду УНІАН.

Уважний читач нашого сайту мабуть звернув увагу, що в рубриці "Спецпроекти" на Інтернет-сайті агентства http://unian.net напис "Євро-2012" змінився на "Футбол-2012". Аналогічних змін зазнало й оформлення самого підсайту УНІАН, на якому висвітлюється підготовка до турніру. Це зроблено на вимогу юридичної фірми-українського представника УЄФА, в листі якої нам вказали, що використання "Євро-2012" поряд з логотипом УНІАН чи знаками третіх сторін вимагає відповідного дозволу, а от використання символіки УЄФА чи її зображень в інформаційних матеріалах заперечень не викликає.

Тому нас попросили прибрати кнопку "Євро-2012". Хоча з іншого боку, УЄФА відомо про УНІАН, а подібне реагування можна свідчити про визнання авторитету агентства і його ролі в інформаційному просторі. В решті-решт, ми ж вивели таку назву рубрики виключно через незнання, а не з якимось злочинним наміром. Тому ділимося досвідом з колегами, бо з наближенням 2012-го року подібні звернення юридичних фірм можуть надійти до кожного ЗМІ, у кого рубрика з матеріалами про підготовку до чемпіонату названа "Євро-2012".

Підсумовуючи, ще раз відзначимо, що права інтелектуальної власності УЄФА – це дуже серйозно і їх захист в Україні буде здійснюватися досить жорстко. Сьогодні інформаційно-роз`яснювальна кампанія лише розпочинається і продовження теми ще буде.

Іван Ярошенко