Квитки на матч Шахтар - Марсель коштуватимуть до 600 грн.

Вартість квитків на матч 1/4 фіналу Кубку УЄФА між донецьким "Шахтарем" і французьким "Олімпіком" досягатиме 600 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Шахтар", вартість квитків на матч варіюватиметься від 25 до 600 грн. Для порівняння, найдешевший квиток на матч 1/8 Кубку УЄФА "Шахтар" - ЦСКА коштував 15 грн., а найдорожчий - 300 грн.

Квитки на матч "Шахтар" – "Олімпік" надійдуть у вільний продаж 2 квітня, уточнили в прес-службі.

Як повідомлялося, матч відбудеться в Донецьку 9 квітня.