Тимошенко проситиме у УЄФА дозволу ”розкидати” гостей ЧЄ-12 по Україні

Федерація футболу, Кабінет Міністрів України і влада Донецька мають намір звернутися до УЄФА по дозвіл використовувати готельний потенціал віддалених від стадіонів міст під час проведення футбольного чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Ми спільно з Федерацією футболу та Кабінетом міністрів звертатимемося до УЄФА з таких питань: припустімо, якщо будуть після групового турніру чвертьфінальні та півфінальні матчі в місті Донецьку, то в цьому разі задіювати готельний потенціал більш віддалених міст від Донецька, таких як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків і Луганськ», - сказав мер.

Крім того, за його словами, розглядається питання про те, щоб задіювати аеропорти Дніпропетровська, Луганська та Маріуполя.