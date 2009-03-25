Прем’єр-ліга до літа матиме реєстр сертифікованих стадіонів

Керівництво української Прем’єр-ліги до 31 травня повинно скласти постійно діючий реєстр стадіонів, на яких дозволено проводити футбольні матчі за участю клубів вищого дивізіону.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на спільному засіданні керівників та членів постійних комітетів Федерації футболу України та керівництва Прем’єр-ліги.

Після складання реєстру Прем’єр-ліга має поінформувати про це УЄФА та винести його на затвердження Виконкому ФФУ. Крім цього, починаючи з сезону 2009-2010 клуби вищого дивізіону зобов’яжуть додатково вказувати резервні стадіони для проведення зустрічей в рамках турніру.

Делегати зібрання також постановили запровадити постійний контроль за стандартами якості проведення змагань в контексті інфраструктурного критерію – стан газону футбольного поля, умови для гравців, вболівальників, забезпечення безпеки тощо. Окрему увагу вирішили приділити футбольним газонам стадіонів, які знаходяться в зоні ризику проведення змагань серед клубів Прем’єр-ліги і забезпечити постійний моніторинг їхнього стану.

У своїх виступах учасники засідання переважно торкалися нещодавніх резонансних подій, пов’язаних з неналежним станом футбольних арен. Зокрема, сумнозвісного матчу в Добромилі між «Львовом» та «Металістом», відміненого поєдинку в Сумах між «Арсеналом» та «Таврією», а також зустрічі столичних «канонірів» із «Харковом», що відбулася на базі київського «Динамо» в Кончі-Заспі. «Ці та інші випадки змусили нас піти на деякі жорсткі та непопулярні рішення, які, проте, є конче необхідними для подальшого розвитку вітчизняного футболу», − зазначив віце-президент ФФУ, голова Комітету професійного футболу Анатолій БІДЕНКО.

За його словами, вже складено тимчасовий реєстр сертифікованих стадіонів і віднині поєдинки Прем’єр-ліги можуть проводитись лише на цих аренах, котрі мають необхідні системи підігріву, дренажу, водовідведення тощо. На інших стадіонах, додав він, матчі можуть проходити тільки у порядку виключення − згідно з рішенням спеціальної комісії.

Водночас, виконуючий обов’язки президента Прем’єр-ліги Віталій ДАНИЛОВ зауважив, що на сьогодні більшість стадіонів України не відповідають вимогам і це може створити проблеми з проведенням матчів. Він також звернув увагу, що з шістнадцяти клубів Прем’єр-ліги лише київське “Динамо” має власний стадіон, а інші арендують арени, що створює додаткові перепони для належного проведення футбольних матчів. На його думку, вимоги до українських стадіонів наразі піднімати не потрібно.

З такою пропозицією не погодився перший віце-президент ФФУ, глава Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань, Комітету з атестування футбольний клубів та Спортивно-медичного комітету Сергій СТОРОЖЕНКО. Він наголосив, що при створенні Прем’єр-ліги перед клубами висувалися певні вимоги щодо наявності власних стадіонів, проте не всі їх виконують.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, щоб футбольний матч за участю провідних команд країни виглядав “продуктом високої якості”, поле стадіону повинно бути якнайкращим. Лише за таких умов, переконаний він, гравці зможуть продемонструвати свою найкращу техніку та фізичну підготовку, а глядачі отримають задоволення від спостереження за грою улюблених команд. Футбол же на непридатних газонах, за його словами, є, скоріше, “національною ганьбою”, ніж захоплюючим видовищем.

Як повідомляв УНІАН, матч 19-го туру української Прем`єр-ліги, в якому зустрілися клуби «Металіст» і «Львів», проходив на домашньому стадіоні львівської команди «Княжа Арена» в м. Добромилі. Стан поля викликав багато нарікань як з боку самих футболістів, так і з боку футбольних функціонерів, однак не зважаючи на невідповідність стадіону вимогам, тодішній голова Комітету з питань стадіонів і безпеки ФФУ Борис ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ вирішив проводити матч.

Після цього керівництво «Металіста» звернулося до президента ФФУ Григорія СУРКІСА з проханням вжити заходів щодо Б.ВОСКРЕСЕНСЬКОГО, а також покарати арбітра матчу Віктора ШВЕЦОВА, який мав право у разі невідповідності стадіону відмінити зустріч.

Рішенням ФФУ від 11 березня Б.ВОСКРЕСЕНСЬКОГО усунено від виконання службових обов`язків, а стадіон «Княжа Арена» виключений з реєстру стадіонів, на яких можливе проведення матчів другого кола Чемпіонату України в сезоні 2008–2009.