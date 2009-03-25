Донецьк працює над фрахтом суден для розміщення уболівальників ЧЄ-12

Сьогодні вирішується питання фрахту комфортабельних туристичних суден в Греції для розміщення уболівальників, які прибудуть до Донецька на чемпіонат Європи з футболу Євро-2012.

Про це повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО на прес-конференції 24 березня.

За його словами, зараз «на порядку денному стоїть питання про фрахт судів типу «річка-море» з комфортністю 4 зірки, щоб їх поставити в маріупольському порту і там розмістити готелі». Мер уточнив, що «питання стосується фрахту в Греції, де на Олімпійських іграх були використані висококомфортабельні туристичні судна». Більш того, він розповів, що вже пройшли «первинні переговори з грецькою стороною, з однією з туристичних фірм».

«Сьогодні з`ясовуються параметри, яка там (у порту Маріуполя – УНІАН) глибина причалу, теплоходи якої водотоннажності можуть підійти до причалу і так далі, уточнюються всі технічні параметри», - сказав А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Він також відзначив, що розглядається питання фрахту комфортабельних теплоходів у Росії, де є ціла низка таких кораблів. Крім того, розглядатимуться і українські теплоходи в Криму на предмет їх придатності для комфортабельного розміщення футбольних уболівальників.

За словами А. ЛУКЬЯНЧЕНКА, подібні питання фрахту кораблів також вивчає і Дніпропетровськ і в випадку, якщо там поставлять такі теплоходи, Донецьк вирішить питання доставки туди уболівальників. «Від Донецька до Дніпропетровська 220 км. Завдання тільки – привести в порядок дороги», - підсумував мер, підкресливши, що всі проблеми з розміщенням уболівальників пов’язані з дефіцитом у Донецьку достатньої кількості висококомфортабельних номерів в готелях.