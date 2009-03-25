У Польщі стадіони обладнають за зразком “Донбас-Арени”

На нових польських стадіонах, що будуються для проведення Євро-2012, буде використано технології та устаткування за зразком донецької “Донбас-Арени”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, переймати досвід Донецька сьогодні прибули представники компанії PL.2012, яка займається підготовкою Польщі до чемпіонату, а також менеджери стадіонів, що будуються в Познані, Гданську та Варшаві.

Гостям провели екскурсію “Донбас-Ареною”, показали корпоративні ложі, лаунж-бар, чашу стадіону і приміщення для контролю за його системами. Поляки також цікавилися розташуванням місць для вболівальників з обмеженими можливостями, безпекою всередині стадіону та поза ним, телекомунікаціями, планами евакуації, а також особливостями парку навколо арени та багато чим іншим.

Після огляду та знайомства з особливостями “Донбас-Арени” польські фахівці відзначили, що мають намір так само організувати в себе інфраструктуру, системи контролю і розповсюдження квитків, безпеки, охорони та відеоспостереження, а також схожим чином налагодити харчування та організацію руху під час матчів. Окремим пунктом у польської делегації визначено ретельне вивчення принципів співпраці оператора “Донбас-Арени“ з локальними та державними органами під час проектування та будівництва стадіону, а також під час підготовки до Євро-2012.

Не менш важливим для гостей питанням стало й те, як у Донецьку збираються експлуатувати стадіон після 2012 року.

Підбиваючи підсумок, поляки відзначили, що в Донецьку все це організовано на високому рівні, і висловили надію на подальшу співпрацю в підготовці до Євро-2012 для його проведення в Україні та Польщі на найвищому рівні.

Довідка УНІАН. Новий стадіон Донецька «Донбас-Арена» належатиме до категорії стадіонів «еліт» за класифікацією УЄФА і стане однією з найсучасніших спортивних споруд Європи. Місткість стадіону - 50 тисяч глядачів.

Закінчення будівництва “Донбас Арени“ заплановано на літо цього року.