УЄФА позитивно оцінив підготовку України та Польщі до Євро-2012

Виконком УЄФА на своєму засіданні у Копенгагені позитивно оцінив підготовку України та Польщі до Євро-2012. Питання перенесення чемпіонату знято з порядку денного.

Про це повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на віце-президента УЄФА Ґергарда МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕРА.

«Більше ніхто не говорить про скасування місця проведення наступного чемпіонату Європи з футболу. Польща де в чому попереду в підготовці, але спорудження стадіонів йде планово в обох країнах», - сказав Ґ.МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕР після засідання виконавчого комітету.

Він відзначив, що у будівництві доріг Польща просунулася дещо далі за Україну і особливо звернув увагу на проблеми України із браком готелів. Ґ.МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕР ще раз наголосив, що жодних запитів з боку УЄФА щодо можливої заміни України на Німеччину не було, йшлося лише про спекуляції преси.

За словами Франца БЕКЕНБАУЕРА, який координував 2006 року організацію всесвітньої футбольної першості в Німеччині, виконавчий комітет УЄФА отримав «загалом позитивний» звіт про підготовку Польщі та України до Євро-2012. «Інфраструктура ще кульгає, але будівництво стадіонів просувається прийнятно», - сказав він.

У свою чергу, Президент Німецького футбольного союзу Тео ЦВАНЦИҐЕР розкритикував поширення чуток про можливість відібрати в України Євро-2012. «У нас ніколи не було такого запасного плану. На мою думку, це неповага до України і Польщі, коли деякі оглядачі на відстані закидають неспроможність організувати чемпіонат. Я бажаю цим країнам стати добрими господарями першості», - сказав Т.ЦВАНЦИҐЕР в інтерв’ю німецькій інформагенції.

У квітні президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вирушить у поїздку Польщею та Україною, аби особисто пересвідчитися в тому, як іде підготовка до Євро-2012.