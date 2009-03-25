У Львові визначили консультанта з будівництва стадіону

Львівська міська рада визначила компанію «Арена.Ком» консультантом з будівництва нового стадіону до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

Компанія контролюватиме будівництво стадіону і займатиметься розробкою бізнес-плану використання споруди після проведення Євро-2012. Як зазначив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, наявність такого консультанта є вимогою УЄФА.

Серед останніх реалізованих проектів компанії можна відзначити будівництво стадіонів Olympic Stadium в Берліні, LTU-Arena в Дюсельдорфі в рамках проведення чемпіонату світу 2006 року в Німеччині та нового стадіону в Карлсруе.