Донецькі залізничники до Євро-2009 вивчать англійську

Донецька залізниця має намір придбати 100 друкованих англо-російських і 3 електронних перекладачів для вокзалів, що використовуватимуться при проведенні в Донецьку юнацького Євро-2009 з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку, до штату пасажирської служби також прийнятий професійний перекладач, котрий навчатиме англійської мови близько 700 залізничників, які працюють на вокзалах і в потягах.

Крім того, на вокзалі станції “Донецьк” під час проходження футбольної першості будуть задіяні 11 волонтерів зі знанням англійської мови, які візьмуть участь у роботі інформаційних центрів і довідкових бюро.

Загалом для прийняття на належному рівні вболівальників під час чемпіонату Донецька залізниця готує три вокзальних комплекси: Донецьк, Ясинувата і Маріуполь.

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 U-19 пройде з 21 липня по 2 серпня у найбільших містах Донбасу − Донецьку та Маріуполі.

Організатори турніру очікують близько 5 тисяч уболівальників, а на фінальний матч Євро-2009 має намір приїхати президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.