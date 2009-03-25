Гданськ планує продати назву стадіону, що будується до Євро-2012

Влада Гданська має намір продати право назвати міський стадіон, що будується для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє компанія PL2012, про це сказав президент Гданська Павел АДАМОВІЧ на зустрічі з підприємцями та журналістами у Варшаві.

Він не зміг назвати суму, за яку місто хоче продати це право, але зауважив, що страхова компанія Allianz за те, що стадіон в Мюнхені називається “Allianz Арена”, щороку платить 6 млн. євро.

П.АДАМОВІЧ повідомив, що на стадіоні можна буде орендувати понад 17 тисяч квадратних метрів площі, на якій можна буде відкрити ресторани, офісні та конференційні приміщення. Крім цього, можливо відкриття фітнес-клубу та казино.

П.АДАМОВІЧ зауважив, що інвестори виявляють значне зацікавлення проектами з комерціалізації стадіону.

«Ми хочемо, аби наш стадіон жив 7 днів на тиждень», - додав Адам КАЛАТА з Бюро інвестиції Євро-Гданськ 2012.

Довідка УНІАН. Стадіон у Гданську до Євро-2012 почали будувати наприкінці минулого року. Загальна вартість будівництва стадіону - понад 200 млн. доларів.

Гданська арена, довжина якої складе 227 метрів, ширина - 194 м, а висота - 45 метрів, має бути споруджена до 2011 року.

Стадіон розрахований на 44 тисячі глядачів, в тому числі 1500 місць передбачено для VIP-трибуни.

Гданськ є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.