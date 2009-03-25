Михайличенко скасував товариський матч збірної: втомилися

Головний тренер збірної України з футболу Олексій Михайличенко вирішив скасувати товариський матч національної команди напередодні гри відбіркового циклу до чемпіонату світу 2010 року проти Англії.

Про це наставник "синьо-жовтих" сказав на прес-конференції у Києві, повідомляє "Чемпіон".

"Планувалася контрольна гра на зборі, але я вирішив відмовитися від неї через те, що наші провідні гравці, які виступають за "Шахтар", "Динамо" і "Металіст", провели дуже насичений період", - сказав тренер.

"Ви можете сказати, що й англійці зіграли не менше, але, на мій погляд, є невелика різниця. Англійці більш звичні до такого ритму, їх чемпіонат триває давно. За емоційною віддачею, яка є у іграх чемпіонату Англії, англійська першість не набагато відрізняється від європейських кубків. Вони грають так з року в рік, тому більш звичні до такого рівня", - додав Михайличенко.

За його словами, українські команди втомилися, бо будь-яка гра - це емоції. "Ми їх вирішили не витрачати, а накопичувати. Правильно це чи ні - покаже час", - підсумував Олексій Михайличенко.