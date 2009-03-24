В Одесі активізували роботи на стадіоні «Чорноморець»

Реконструкція стадіону «Чорноморець» в Одесі до Євро-2012 в даний час перейшла в активну фазу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міської ради, зараз на арені ведуться роботи з демонтажу несучих конструкцій трибун, будівель стадіону, веж освітлення і устаткування.

Також вбито близько 1 тис. 250 паль, залито 30 ростверків, зведено 33 колони першого ярусу південної трибуни і розпочато збирання металевих бетонних конструкцій. Кількість працюючих збільшилися до 150 чоловік. Сукупні фінансові витрати на відповідні роботи складають, орієнтовно, 63 млн. грн.

За інформацією Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації, активізація реконструкції «Чорноморця» стала можливою «у зв`язку з тим, що вирішено питання щодо резервної арени для ФК «Чорноморець».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ підписав розпорядження щодо передачі ФК «Чорноморець» у безкоштовне користування на умовах договору позики футбольного поля стадіону «Спартак», трибун і допоміжних приміщень. З 14 березня клуб проводить домашні матчі на стадіоні «Спартак».