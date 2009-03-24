У Львові на стадіоні вже залили 50% фундаменту східної трибуни

На будівельному майданчику з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові на 50% встановили фундамент на прямій частині східної трибуни, а також завершили підготовчі роботи зі встановлення фундаменту на південній трибуні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначив керівник КП «Дирекція з будівництва стадіону» Віталій СУЛИМА, згідно графіку будівництва стадіону пряма східна частина його фундаменту буде завершена до кінця березня. Роботи зі спорудження фундаменту під південну трибуну триватимуть до кінця квітня. Також у квітні планують виконати роботи зі спорудження фундаменту, який з’єднає північну та південну трибуни зі східною.

Як повідомляв УНІАН, встановлення фундаменту стадіону до Євро-2012 у Львові розпочалося 20 січня і триватиме чотири місяці. До кінця 2009 року заплановано звести каркас споруди, а завершити будівництво арени передбачається до кінця 2010 року.

Генеральним підрядником будівництва є вітчизняне ВАТ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс", яке виконувало підготовчі роботи на цій ділянці. Загальна вартість будівництва оцінюється в межах 609 млн. грн.